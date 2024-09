Costeira aplica goleada no Grêmio na 3ª rodada do quadrangular da Copa da Amizade

Pela terceira rodada do Quadrangular da Copa da Amizade, o Grêmio Araucária e o Costeira se enfrentaram no clássico local no sábado (31/08), no Estádio do Tropical. O Costeira dominou totalmente a partida, sem dar chances para o adversário e com pouco mais de 30 minutos de jogo, já estava goleando por 4×0.

Depois do intervalo, a equipe que liderava o placar voltou em campo com a mesma intensidade e impôs uma goleada de 7×1. O destaque da partida foi o centroavante Nivaldo, do Costeira, autor de 3 gols. No próximo sábado não haverá rodada devido ao feriado de 7 de setembro, os jogos serão retomados no dia 14. O Costeira enfrentará o Piraquara e o Grêmio terá o Fanático como adversário.

Edição n.º 1431.