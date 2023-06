Costeira e Araucária seguem firmes e Grêmio pode não se classificar

O Costeira FC, um dos times araucarienses participantes da competição, recebeu em casa a equipe do Deportivo Bordignon Clube, da cidade de Pinhais, e venceu por 3X1. O adversário abriu o placar logo no início da partida e impôs uma boa marcação, não deixando a equipe do Costeira levar perigo à sua meta nos primeiros 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o técnico Esmael fez algumas mexidas na equipe e assim o Costeira se impôs em campo e empatou o jogo. Logo em seguida fez o segundo gol, também marcado pelo artilheiro Nivaldo, virando o placar para 2 X 1. Daí em diante tomou conta da partida e não deu mais chances para o adversário. Já nos acréscimos, o atacante Waldir fez o seu gol, definindo o placar final em 3X1 para o Costeira. Com esta vitória, o time araucariense se manteve na liderança da Copa da Amizade, agora com 25 pontos.

A equipe do Araucária FC também jogou em casa, recebeu a equipe do SE Mocidades e mesmo enfrentando um adversário difícil e complicado, conseguiu se impor em campo e segurar o ímpeto do adversário. Fim de jogo Araucária 2 X 1 SE Mocidades. Com este resultado, o time se mantém na nona colocação, a um ponto da zona de classificação para a segunda fase.

O Grêmio Esportivo Araucária recebeu a equipe do Santíssima Trindade e se complicou ainda mais no campeonato, com muitas falhas individuais. Fazendo mais uma partida muito abaixo do que seu elenco pode jogar, a equipe não conseguiu se impor em campo e no final ficou no empate em 2 X 2. Com este resultado o Grêmio se afastou mais da zona de classificação e agora está na 16ª colocação da Copa da Amizade.

Próxima rodada sábado (03/06)

Canarinho FC X Grêmio EA

Local: Estádio do Amocra

Pinhais

Horário: 08h45

Costeira FC X Vasco

Local: Centro Esportivo

Costeira – Araucária

Horário: 9h45

Real Deportivo Solidário X Araucária

Local: Estádio Algacir

Túlio (Amafemo) – Curitiba

Horário: 10h45

Edição n. 1365