Costeira e Boleiros vencem adversários na quarta rodada da Copa da Amizade

Com a punição sofrida pela equipe do Araucária e a folga da equipe na quarta rodada da Copa da Amizade, somente os outros dois representantes do Município na competição disputaram a rodada de sábado (06/04). O Costeira FC, líder na tabela, foi até a Arena JD, localizada no bairro Umbará, em Curitiba, e aplicou uma sonora goleada de 7X2 sobre a equipe do ARBESC.

O time araucariense botou pressão em cima do adversário, do início ao fim da partida, criando inúmeras chances de gol e, consequentemente, chegando a este placar elástico. Com mais este jogo, o Costeira chegou à sua quarta vitória consecutiva na Copa e se mantém na liderança, somando 12 pontos.

A equipe do Boleiros FC, criada recentemente, foi até o Estádio Municipal de Itaperuçu enfrentar a equipe local e com um time bem postado e equilibrado dentro de campo, conseguiu se impor, dominando totalmente a partida e fechando o placar em 3X1. Sem dar muita chance ao adversário, o Boleiros chegou à sua terceira vitória em quatro jogos.

Na quinta rodada, que será no dia 13/04, a equipe do Costeira ficará de folga. Os demais jogos você acompanha na tabela.