Costeira e Grêmio vencem na 12ª rodada da Copa da Amizade

Na quinta-feira (08/06) de feriadão prolongado o Costeira FC foi até Curitiba enfrentar a equipe do Clube Atlético Boqueirão pela 12ª rodada da Copa da Amizade. Além de ter que superar o adversário fora de casa, o time também teve que se adaptar as dificuldades de um péssimo gramado, mas soube se impor em campo e venceu a equipe adversária por 4 X 1, se mantendo firme entre os primeiros colocados.

No final do jogo os jogadores da equipe se reuniram para prestar uma homenagem e oferecer a vitória ao Sr. Paulo Cordeiro, fundador, ex-presidente e treinador das escolinhas do Costeira FC.

No sábado (10/06) os torcedores acompanharam um clássico local no Estádio Pedro Nolasco Pizatto, quando o Grêmio enfrentou a equipe do Araucária, num jogo com várias chances para ambos os lados. O Grêmio abriu o placar no início do jogo, pouco depois o Araucária pressionou, conseguiu o empate e teve algumas chances de virar o jogo, porém em um contra ataque da equipe do Grêmio o goleiro do Araucária pegou a bola com a mão fora da área e foi expulso.

Com um jogador a menos, a equipe do Araucária se perdeu em campo e o Grêmio se aproveitou do momento. Numa cobrança de falta fez seu segundo gol, finalizando o placar em 2 X 1. Com este resultado o Grêmio sobe um pouco mais na tabela e ainda sonha com a classificação. Acompanhe a tabela da próxima rodada.

13ª rodada – sábado (17/06)

Real Clube Pinhais X Costeira

Local: Estádio do Garotos Unidos – Pinhais

Horário: 08h45

Piraquara X Grêmio Araucária

Local: Estádio Municipal Mathias Jacomel – Piraquara

Horário: 09h45

Araucária FC X Vila Sofia FC

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto – Araucária

Horário: 10h45

Edição n. 1367