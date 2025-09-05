Em mais uma rodada eletrizante neste sábado (30/08), o Costeira foi até o Jardim Urano em Curitiba e buscou um empate contra a equipe do Mocidades. Decidido nos detalhes, o jogo acabou em 1X1. No outro jogo deste mesmo quadrangular, o Roma venceu em seus domínios o Iguaçu de Santa Felicidade por 3X1.

Com estes resultados o Costeira se manteve na liderança com 8 pontos, Roma está em segundo com 7 pontos, Mocidades em terceiro com 4 pontos, e Iguaçu em quarto com 3 pontos.
No próximo sábado (06/09), o Costeira recebe em casa, no Centro Esportivo Costeira (em horário a ser definido), o time do Roma, adversário direto na disputa do primeiro lugar da chave. Esta será a 5ª e penúltima rodada do quadrangular 2.

SOBRE O JOGO

Nos primeiros 5 minutos de jogo, o Mocidades abriu o placar com um gol de contra-ataque, pegando a defesa do Costeira aberta. No intervalo, o professor Esmael corrigiu a equipe taticamente e fez algumas substituições que deram resultado. Exercendo uma pressão e com cerca de 70% de posse de bola, aos 30 minutos, em falta batida de longe, o meia atacante do Costeira Zidane, disparou um torpedo e venceu o goleiro adversário, empatando o jogo.

Nos minutos finais, o Costeira ainda teve duas chances de fazer o gol da virada, uma com o atacante Silvano que parou no goleiro, e outra com o mesmo Zidane que chutou a bola na trave.

No quadrangular 1 da competição, o Piraquara lidera com 12 pontos, 2º Roça Grande com 5 pontos, 3º AA União com 4 pontos e 4º Ipiranga com apenas 1 ponto. Conforme o regulamento do campeonato, os confrontos das semifinais ficarão da seguinte forma: 1º do quadrangular 1 contra o 2º do quadrangular 2, e 2º do quadrangular 1 contra o 1º do quadrangular 2.

