Costeira enfrentará o Vasco no primeiro jogo do Quadrangular da Copa da Amizade

A Copa da Amizade 2023 encerrou a fase de classificação no último sábado (29/07), com a participação confirmadíssima do Costeira FC na próxima etapa. O time, que já estava classificado, foi até Curitiba e empatou em 2 X 2 com a equipe do SE Mocidades, encerrando a fase com 42 pontos e em 3º colocado na tabela.

Oito equipes de cada grupo se classificaram e o Costeira agora está no Grupo B, juntamente com o Fanático FC (Campo Largo), Vasco (Pilarzinho/Curitiba), Piraquara (Piraquara). A etapa contará com jogos de ida e volta e os dois melhores times irão para a semifinal.

A equipe do Grêmio recebeu o Fortaleza EC e sofreu mais uma derrota, perdeu de 3 X 2 e encerrou sua participação na 14ª colocação com 21 pontos. Da mesma forma o Araucária FC recebeu a equipe do Deportivo Bordignon e aplicou uma sonora goleada de 6 X 2, mesmo assim terminou na 12ª posição com 23 pontos e ficou de fora da fase final da Copa da Amizade.

O Costeira foi campeão em 2022 e vai em busca do bicampeonato. Já as equipes do Grêmio e do Araucária disputarão a “Copinha”, que contará com a participação das 12 equipes que foram eliminadas.

O primeiro jogo do Costeira no Quadrangular da Copa da Amizade será contra o Vasco, no sábado (05/08), às 8h45, no Campo do Vasco Pilarzinho, em Curitiba.

Copinha

Pela Copinha, os jogos de sábado (05) serão os seguintes: o Grêmio enfrentará o Boqueirão às 8h45 e o Araucária jogará contra o São Paulo às 10h45. As duas partidas vão acontecer no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

Edição n. 1374