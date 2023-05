Costeira FC assume a liderança isolada da Copa da Amizade

A Copa da Amizade realizou sua sexta rodada no sábado (29/04), com resultados positivos para os times que representam Araucária na competição. O Costeira FC recebeu a equipe do Real Deportivo Solidariedade da cidade de Campo Largo e já foi abrindo 2 X 0 nos primeiros 10 minutos iniciais. Logo em seguida, numa falha da zaga, o adversário fez um gol diminuindo o placar. Com isso, pressionou a equipe do Costeira, que depois de sofrer um gol se perdeu um pouco em campo, mas conseguiu segurar o placar até o final, vencendo por 2 X 1. Com esse resultado e com a derrota do Real Clube Pinhais, com quem dividia a liderança, o Costeira agora é o líder isolado do campeonato.

O Grêmio Esportivo Araucária foi até Pinhais e conquistou sua segunda vitória consecutiva, marcando 2 X 1 sobre a equipe do Deportivo Bordignon. Com este resultado, a equipe subiu algumas posições na tabela de classificação, chegando próximo aos dois primeiros colocados.

Já o Araucária FC, que jogou em casa contra a equipe do Canarinho, um dos últimos colocados da tabela, conseguiu um empate de 3 X 3 e acabou perdendo a oportunidade de subir mais na tabela e se consolidar entre os 8 primeiros colocados que irão para a segunda fase. Acompanhe os jogos da 7ª rodada.

Jogos da 7ª rodada sábado 06/05

Costeira FC X Vila Sofia

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 09h45

Real Clube Pinhais X Araucária

Local: Estádio do Garotos

Unidos – Pinhais

Horário: 08h45

Grêmio EA X SE Mocidades

Local: Estádio Pedro

Nolasco Pizatto

Horário: 10h45

Edição n. 1361