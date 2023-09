Costeira FC empata com o Piraquara e se complica na Copa da Amizade

O Costeira FC, que fez uma ótima campanha na primeira fase da Copa da Amizade, caiu de produção e não vem conseguindo impor seu futebol na fase do quadrangular. No sábado (16/09) empatou o jogo com o Piraquara em 1X1, resultado que complicou sua classificação. Agora, além de ter que vencer os próximos dois jogos restantes, ainda depende de outros resultados para tentar chegar à semifinal da competição.

Pela Copinha Repescagem o Araucária venceu a equipe do Mocidade pelo placar de 1X0 e se mantém firme na liderança do torneio. Já a equipe do Grêmio foi até o município de Pinhais enfrentar a equipe do Canarinho e foi derrotada por 1X0, ficando um pouco mais longe dos dois primeiros colocados que farão a final da Copinha. Acompanhe os jogos do próximo sábado (23/09).

Quadrangular da Copa da Amizade

Fanático FC X Costeira FC

Local: Estádio do Fanático em Campo Largo

Horário: a definir

Copinha Repescagem

Araucária FC X Deportivo Bordignon

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: a definir

Grêmio X Mocidades

Local: a definir

Horário: a definir

Edição n.º 1381