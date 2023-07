Costeira FC está classificado para a próxima fase da Copa da Amizade

Na 15ª rodada da Copa da Amizade o Costeira FC venceu a equipe do Canarinho Esporte Clube pelo placar de 3X1 e está matematicamente classificado para a segunda fase da competição. A partida aconteceu no campo do Amocra, na cidade de Pinhais.

O Grêmio foi até Santa Felicidade e empatou com a equipe do Terra Nostra pelo placar de 3X3. Depois de estar perdendo de 3X0, a equipe foi pra cima do adversário e conseguiu buscar o empate. Já o Araucária FC, que recebeu a equipe do Fortaleza EC em seus domínios, depois de uma série de derrotas consecutivas conseguiu se impor e conquistar uma vitória importante por 2X1.

Embora não dependam mais de si próprias, as equipes do Grêmio e do Araucária ainda sonham com a classificação. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

16ª rodada sábado (08/07)

Costeira FC X Amocra

(jogo com transmissão via Facebook (Rede TV União)

Local: Centro Esportivo

Costeira

Horário: 10h45

Grêmio EA X Vasco

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 10h45

Boqueirão X Araucária FC

Local: Campo do Boqueirão

Horário: 08h45

Edição n. 1370