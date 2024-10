Costeira FC está na final da Copa da Amizade – Série Prata

No sábado (19/10), o Costeira FC recebeu a forte equipe do Mocidades de Pinhais pela segunda e decisiva partida da semifinal da Copa da Amizade – Série Prata e garantiu sua vaga para a disputa do troféu. Com a melhor campanha, o Costeira tinha a vantagem de jogar por dois resultados iguais.

O time abriu o placar por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, com o jogador Dico, em um belo chute. Depois de um bate e rebate dentro da área, no início do segundo tempo novamente o meia Dico fez 2X0 para o Costeira, após uma bela jogada pela esquerda do camisa 10 Jura, que passou por dois e fez o passe. O Costeira teve a chance de fazer o terceiro, mas o meia Ailton perdeu a cobrança de um pênalti, batendo fraco e nas mãos do goleiro.

A perda do pênalti deu moral para a equipe do Mocidades que mesmo perdendo de 2×0 veio pra cima e chegou ao empate, depois de duas falhas individuais da equipe do Costeira. Mesmo com a pressão, a equipe araucariense segurou o resultado e com o empate em 2×2 está na grande final da Copa da Amizade 2024.

A disputa da grande final será contra a equipe do Roça Grande, de Colombo, com jogos de ida e volta, sendo o primeiro no Centro Esportivo Costeira, em Araucária, e o segundo em Colombo, no campo do Roça Grande. A Sociedade Beneficente Roça Grande joga por dois empates, por ter uma vitória a mais no campeonato.

Confira quando e onde acontecerão as duas partidas da grande final, que terão transmissão pelo canal da Rede TV União, no Facebook e no YouTube.

Edição n.º 1438.