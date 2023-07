Costeira FC vence mais um jogo e consolida sua classificação na Copa da Amizade

No Centro Esportivo Costeira a equipe do Costeira, já classificada para a próxima fase da Copa da Amizade, recebeu a equipe do Grêmio Esportivo Araucariense. Em um primeiro tempo de pouca criação de ambos os lados, o primeiro tempo acabou em 0X0, porém logo no início do segundo tempo a equipe do Grêmio foi pra cima e abriu o placar.

Após levar um susto, o Costeira tomou as rédeas do jogo e virou o placar, com dois gols do atacante Valdir. A vitória eliminou de vez a equipe o Grêmio, que ainda tinha uma chance mínima de classificação.

Já o Araucária recebeu a equipe do Vasco e mesmo fazendo um bom jogo, cometeu os mesmos erros que vinha tendo em todo campeonato. Com algumas falhas individuais, acabou sucumbindo ao forte ataque da equipe do Vasco, perdendo de 4X0, e dando adeus de vez à segunda fase da Copa da Amizade.

Com estes resultados e ainda faltando duas rodadas para o final da 1ª fase, os times do Araucária e do Grêmio ainda terão jogos pela frente, mas apenas para cumprir tabela. Acompanhe a tabela da próxima rodada.

18ª rodada – sábado (22/07)

Costeira X Araucária

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 10h45

Roça Grande X Grêmio

Local: Campo do Roça Grande – Colombo PR

Horário: 09h45

Edição n. 1372