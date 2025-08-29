Finalizada a terceira rodada do quadrangular 2 da Copa da Amizade – categoria 50tinhas, o Costeira FC é o líder isolado. O time foi até Santa Felicidade no sábado (23) enfrentar o Iguaçu e aplicou uma goleada de 4X1.

O Costeira saiu perdendo a partida, após sofrer um gol aos 15 minutos do primeiro tempo. Precisando ganhar o jogo, o Iguaçu pressionou no início, mas a superioridade da equipe araucariense reverteu o resultado adverso. Aos 35 minutos, o volante Pinga fez uma excelente jogada pelo meio campo, entregando a bola para o meia esquerda Ailton, que acionou o meia direita Sandro pela ponta direita. Este, passando pelo seu marcador, cruzou da linha de fundo e encontrou o centroavante Pitico, que bateu de primeira, fazendo o gol de empate.

No intervalo, o professor Esmael promoveu substituições e o Costeira foi pra cima. Aos 12 minutos, o volante Pinga, da meia lua do meio campo, colocou a bola entre os zagueiros para o jogador Xodó, que ganhou na corrida do seu marcador, e driblando o goleiro, quase entrou com bola e tudo. Era o gol da virada: 2X1.

Pressionando bastante, aos 24 minutos o Costeira ampliou o placar, em ótima tabela na frente da área do Iguaçu. Ailton tocou para Nenê Baiano, que lhe devolveu a bola dentro da área. Ele livrou-se de dois marcadores e chutou cruzado, o goleiro defendeu, mas a bola sobrou para Pitico, que bem colocado empurrou a bola para as redes, marcando o terceiro gol.
Com o placar desfavorável, o Iguaçu tentou apertar a marcação, porém numa roubada de bola no meio campo, o capitão e camisa 10 Ailton, pouco depois da meia lua, viu o goleiro adversário adiantado e bateu por cobertura. O Costeira fez 4X1.

Com a vitória do Mocidades sobre o Roma por 4X3 no outro jogo da rodada, o Costeira lidera o quadrangular 2. A classificação é a seguinte: 1º Costeira com 7 pontos, 2º Roma com 4 pontos, 3º Mocidades com 3 pontos (3 gols de saldo), e 4º Iguaçu com 3 pontos.

No próximo sábado (30/08), o Costeira inicia o returno (quarta rodada), enfrentando o Mocidades, em busca de mais uma vitória. A partida será no Estádio Manoel Garcia de Andrade, o Manecão, no Jardim Urano em Curitiba, com horário a ser confirmado.

