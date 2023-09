Costeira III Jardins vence a segunda partida na Taça das Favelas e lidera o seu grupo

O Costeira III Jardins venceu sua segunda partida na Taça das Favelas no último domingo (17/09), no Estádio Bortolo Gava – Operário Pilarzinho.

O time enfrentou o União Ouro Fino e ganhou por 4X0, apesar de um começo de jogo bastante pegado, o III Três Jardins abriu o placar já nos 10 minutos do primeiro tempo. O lateral Kayck deu uma bola longa para o atacante Wendel que marcou o primeiro gol. Ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos, o meio campo Paulinho fez um gol de falta.

“Na volta do segundo tempo o time entrou em campo focado e aos 7 minutos nosso atacante Maycon fez um gol de cabeça, nos colocando bem à frente do placar, com 3X0. E finalmente nos 15 minutos do segundo tempo nosso atacante Wendel marcou seu segundo gol na partida, fechando o placar em 4X0 para nós”, disse o capitão Daniel da Silva Teixeira.

Com este resultado o time araucariense é o líder do grupo com 6 pontos, em 2º está o Santa Paula com 3 pontos, o União Ouro Fino tem 3 pontos e o Icaraí ainda não pontuou. O próximo jogo do Costeira III Jardins na Taça das Favelas será no sábado (07/10), às 10h, contra o Icaraí, no Estádio do Operário Pilarzinho.

Jatobá

O projeto De Olho no Futuro, do Jatobá EC, que perdeu o jogo de estreia para o Jardim Trindade por 3X2, voltará o jogar no próximo sábado (23/09), às 10h, contra o Moradias Cajuru, no Estádio do Operário Pilarzinho.

Edição n.º 1381