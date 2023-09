Costeira perde para o Campo Largo na 3ª rodada do Quadrangular da Copa da Amizade

A 3ª rodada do Quadrangular da Copa da Amizade aconteceu no sábado (02/09) e não deu boa para o Costeira FC, que perdeu o jogo para o líder da competição, o Fanático FC de Campo Largo.

O Costeira saiu na frente e dominou o jogo durante todo o primeiro tempo.

No segundo tempo a equipe entrou desligada em campo e em duas falhas individuais incríveis sofreu dois gols em menos de 3 minutos. Dali em diante o time araucariense se perdeu em campo e a equipe adversária se aproveitou desse momento, ampliando o placar, que fechou em 4X1 para o Fanático.

Pela Copinha Repescagem o Araucária recebeu a equipe do Canarinho, teve domínio total da partida e aplicou uma goleada de 4 X 1. Com este resultado o Araucária lidera o torneio com 9 pontos.

O Grêmio, que também disputa o torneio, recebeu a equipe do Terra Nostra de Santa Felicidade, se impôs em campo, não tomou conhecimento do adversário e o goleou por 6 X 2. O time agora está na terceira posição, com 7 pontos.

No próximo sábado (09) não haverá rodada da Copa da Amizade e nem da Copinha Repescagem por conta do feriadão prolongado da Independência. Os jogos serão retomados no sábado (16/09).

