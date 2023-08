Costeira perde primeiro jogo do quadrangular da Copa da Amizade

Pela primeira rodada do quadrangular da Copa da Amizade, realizado no sábado (05/08), o Costeira não conseguiu um bom resultado fora de casa. O time até saiu na frente no primeiro tempo, com um gol do artilheiro Nivaldo e manteve esse resultado até quase o final, mas o Vasco chegou junto e empatou a partida. E numa falha individual, já no minuto final, fez o segundo gol em um lance considerado duvidoso pelo time araucariense. O atacante estaria impedido, mas o árbitro confirmou o gol e assim o Costeira foi derrotado por 2 X 1.

Pela Copinha da repescagem, o Grêmio recebeu a equipe do Boqueirão e aplicou uma goleada de 5 X 2, estreando com o pé direito neste torneio. O Araucária também começou bem na Copinha com a vitória sobre o São Paulo por 3 X 0. Acompanhe os próximos jogos de sábado (12/08).

Quadrangular da Copa da Amizade

Costeira X Piraquara

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 10h45

Copinha da Repescagem

São Paulo X Grêmio

Local: Campo do São Paulo

Horário: 10h45

Terra Nostra X Araucária

Local: Estádio do Iguaçu

Horário: 08h45

