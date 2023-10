Costeira Três Jardins vence o Icaraí e se classifica para as oitavas de final da Taça das Favelas

Mesmo com um time desfalcado e alguns improvisos na escalação, o Costeira Três Jardins venceu mais um jogo pela Taça das Favelas, dessa vez contra o Jardim Icaraí, pelo placar de 2X1. A partida aconteceu no sábado (07/10), no Estádio do Operário Pilarzinho, e levou o time araucariense à liderança da competição, com vaga nas oitavas de final.

Até agora o Costeira Três Jardins soma três vitórias em três jogos. Seu próximo adversário ainda não está definido. “Nosso último jogo foi bastante sofrido, sentimos demais com os desfalques dos nossos laterais. Fizemos mudanças e ainda assim não deu tão certo, porém o adversário não era tão forte, por isso conseguimos vencer”, comentou a diretoria.

O Projeto De Olho no Futuro, do Jatobá FC, time que também representa Araucária na Taça das Favelas, ainda não está classificado, precisa vencer seu próximo adversário, o Beira Rio. O confronto será no domingo (22/10), às 15, no Estádio do Operário Pilarzinho. “Vamos com tudo, cheios de fé e de uniforme novo que ganhamos da CUFA, temos que vencer para seguir adiante na competição”, declarou a diretoria.

