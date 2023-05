Costeira vence, mas Grêmio Araucariense e Araucária perdem na 8ª rodada da Copa da Amizade

A 8ª rodada da Copa da Amizade foi realizada no sábado (13/05) com vitória para o Costeira e derrotas para as equipes do Grêmio Araucariense e do Araucária. O Costeira foi até o bairro Xaxim, em Curitiba, e mesmo jogando fora de casa e em um péssimo gramado, fez uma bela partida contra o São Paulo. Sem dar chance para o adversário, a equipe araucariense foi logo abrindo o placar em uma bela cobrança de falta do seu meia direita Ailton. Logo em seguida, ampliou o placar com o centroavante Rogério, e a partir daí controlou o jogo sem dar a mínima chance de reação à equipe adversária. O terceiro gol foi marcado pelo meia Josemar, controlando assim o placar até o apito do árbitro. Final de jogo São Paulo 0 x 3 Costeira.

O Grêmio Araucária foi até Campo Largo enfrentar a forte e tradicional equipe do Fanático FC, nove vezes campeã da Taça Paraná, e mesmo fazendo um bom jogo, não conseguiu o resultado desejado, sofrendo mais uma derrota na competição. Final de jogo Fanático FC 3 x 2 Grêmio Araucária.

O Araucária FC jogou em casa, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto e teve seu jogo transmitido ao vivo via Facebook pela equipe da RTV União. Mais uma vez foi derrotado, depois de estar ganhando até quase o final do jogo, onde sofreu uma virada impressionante. Final Araucária FC 1 x 3 Molezas. Com este resultado o Araucária se afasta mais das primeiras posições na tabela.

Classificação

A Copa da Amizade 2023 – Série Prata é composta por 20 equipes. Na primeira fase todas jogam contra todos em turno único e no final da 19ª rodada as 8 primeiras se classificam para a segunda fase, formando dois grupos de 4 clubes, colocados conforme a classificação geral.

Os clubes jogam dentro do grupo e se classificam os dois primeiros de cada, fazendo um cruzamento dos primeiros contra os segundos colocados dos devidos grupos e os ganhadores fazem a final. Confira os jogos da 9ª rodada.

9ª rodada sábado (20/05)

Terra Nostra X Costeira

Local: Estádio do SOBE

Iguaçu – Santa Felicidade

Horário: 08h45

Amocra EC X Grêmio AE

Local: Estádio do Amocra Pinhais

Horário: 09h45

Araucária FC X São Paulo

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto – Araucária

Horário: 10h45

Edição n. 1363