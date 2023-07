Costeira vence o Araucária e confirma classificação para a 2ª fase da Copa da Amizade

Os times do Costeira e do Araucária protagonizaram no sábado (22/07) um clássico local na 18ª rodada da Copa da Amizade. Em um jogo pegado, o primeiro tempo foi de muita marcação, mas ambas as equipes criaram pouco e praticamente não deram trabalho aos goleiros. No início do segundo tempo a equipe do Araucária saiu na frente, aproveitando uma sobra de bola o camisa 10 Edson acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar. Com algumas substituições o Costeira foi pra cima e em um cruzamento pela esquerda, o zagueiro do Araucária tentou tirar e fez um gol contra, empatando o jogo.

Após esse “presentão”, a equipe do Costeira pressionou muito e virou o jogo com um gol de cabeça do meia Maurinho. Logo em seguida o atacante Josemar recebeu um belo lançamento e deu os números finais ao jogo: Costeira 3 X 1 Araucária.

Já o Grêmio foi até o município de Colombo enfrentar a tradicional equipe do Roça Grande e mais uma vez fez um ótimo jogo. O ataque funcionou, porém como já vinha acontecendo em partidas anteriores, as falhas defensivas acabaram prejudicando o time que não conseguiu sair vitorioso, ficando no empate de 3 X 3.

A primeira fase da Copa da Amizade termina no sábado (29/07), com a 19ª rodada (acompanhe os jogos na tabela). A próxima fase da competição terá jogos de ida e volta dentro do grupo, ou seja, cada time fará 6 partidas e os dois primeiros seguem para a semifinal. O Costeira já está classificado. Grêmio e Araucária não têm mais chances, porém estão entre as 12 equipes eliminadas que irão disputar um torneio paralelo chamado Copinha.

19ª rodada da Copa da Amizade sábado (29/07)

S.E. Mocidades X Costeira

Local: Arena Jardim Umbará

Horário: 09h45

Araucária X Bordignon

Local: Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 08h45

Grêmio X Fortaleza

Local: Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 10h45

Edição n. 1373