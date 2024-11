Costeira vence o Roça Grande e é bicampeão da Copa da Amizade

O Costeira FC é o campeão da Copa da Amizade – Série Prata, após vencer o segundo jogo contra o SBU Roça Grande, pelo mesmo placar da partida de ida das finais: 2X1. O time araucariense já havia sido campeão da competição organizada pela Ribamar Sports em 2022. O primeiro jogo foi em casa, no Centro Esportivo Costeira, no sábado passado (26/10) e o segundo jogo aconteceu na casa do adversário neste sábado (02/11).

Os gols que levaram a equipe à conquista do troféu foram marcados pelos jogadores Ailton e Nivaldo, este último eleito o artilheiro do Costeira com 19 gols, façanha que conquistou por duas competições consecutivas. O artilheiro da competição foi o Mozart, do Vasco, com 24 gols.

Somando todas as etapas da competição (primeira fase, quadrangular, semifinal e final), o Costeira totalizou 26 jogos, acumulando 14 vitórias, 3 derrotas e 9 empates. Nestas 26 partidas, o time araucariense marcou 67 gols e sofreu 31.

“Parabenizo e agradeço o Jornal Popular pela cobertura dos nossos jogos e também toda a equipe do Costeira, entre jogadores, diretoria e comissão técnica pelo bi-campeonato. Parabéns por esses atletas terem escrito mais esta história na página do Costeira 50tinhas. Todos vocês são merecedores. Muito obrigado!”, declarou Marcelo Martins da Silva, diretor do Costeira 50tinhas.

Edição n.º 1440.