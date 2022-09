Costelaria e Bar Onze&Onze recebe Erica Barroso com as melhores de Marília Mendonça nesta sexta (23)

A Costelaria e bar Onze&Onze marca presença mais uma vez no seu #sextou! Nesta sexta-feira (23/09), o bar conta com a presença de Erica Barroso cantando o melhor de Marília Mendonça, a partir das 20h. Além da boa música, o bar ainda está com a promoção de 5 chopes Pilsen por R$49,90, sem contar nas diversas opções de porções e drinks que tem disponíveis para animar sua noite.

A Costelaria e Bar Onze&Onze está localizada na Avenida Doutor Victor do Amaral, 1111 – Centro, no Shopping Central.

O atendimento é de sexta a domingo. Sexta e sábado das 18h às 23h, e domingo das 11h às 15h. Acompanhe a Onze&Onze no Instagram! @costelaria1111