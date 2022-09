Costelaria Onze&Onze inaugura a área de bar e shows ao vivo

Com menos de dois meses de atendimento, a Costelaria e Bar Onze&Onze,. no Shopping Central, inaugurou a área do bar, onde é possível reunir toda a galera e curtir um ótimo churrasco, porções e cervejas de qualidade, sempre com uma boa música para acompanhar.

A decoração é trabalhada numa pegada mais bruta. As paredes possuem acabamento que simula pedra, e a iluminação é baixa, tornando o ambiente aconchegante e temático para que os clientes e amigos possam aproveitar a noite com conforto e boa gastronomia.

Toda semana, nas sextas e sábados, o bar promove música ao vivo, buscando sempre enaltecer os artistas locais. Já passaram por ali Duo Brothers, Ricardo Maranhão, André Silva, Felipe Fanelli, Ivan e Bene, entre muitos outros artistas, tanto de Araucária, como de Curitiba e região, que animam as noites com os shows no centro da cidade. O bar ainda realiza transmissões de jogos para os amantes de esporte.

A costela angus, o joelho de porco defumado (Eisbein) e o galeto al primo canto, que desmancham de tão macios, fazem sucesso no cardápio, junto com o arroz carreteiro, a tradicional maionese, porções, e opções de cerveja, vinhos e chopes. Os choppes são da cervejaria Alright, de Curitiba, e contém opções Pilsen, Weinzen, Apa e Ipa, que agradam os diversos gostos dos clientes.

Todo mês o bar divulga uma promoção especial que varia de acordo com a época, e são divulgadas pelo Instagram da costelaria (@costelaria1111) onde, além das promoções, ainda são publicadas as novidades e crescimento do comércio. Para a Copa do Mundo, o estabelecimento planeja uma mega promoção para acompanhar os jogos.

A costelaria e bar leva o nome em referência à sua localização: Av. Dr. Victor do Amaral, 1111, no Shopping Central, e o atendimento é de sexta a domingo. Sexta e sábado das 18h às 23h, e domingo das 11h às 15h. As encomendas podem ser feitas pelo número (41) 98801-9142.