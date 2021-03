Coveiros de Araucária ainda não foram vacinados contra a Covid 19

Coveiros estão nos grupos prioritários porque atuam diretamente nos enterros de pessoas que morreram por Covid. Foto: Marco Charneski

Ao contrário de outras cidades, os coveiros que trabalham nos cemitérios públicos de Araucária ainda não foram vacinados contra a Covid 19. Eles são trabalhadores que atuam de forma direta nos sepultamentos e apesar dos protocolos de prevenção adotados, eles estão sempre muito expostos aos riscos de contaminação. “Os coveiros já deveriam ter sido vacinados, porque estão na linha de frente, devido ao contato tanto com as pessoas que estão sendo sepultadas, como com suas famílias”, disse a esposa de um desses trabalhadores.

Araucária tem quatro coveiros que atuam nos dois cemitérios da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os trabalhadores de cemitérios e de serviços funerários que manipulam corpos estão na lista de público prioritário, conforme o Plano Nacional de Imunização. No entanto, esses trabalhadores estão sendo vacinados conforme disponibilidade de doses para trabalhadores de saúde. No momento Araucária está sem doses para esse público, mas assim que o município receber novas remessas será comunicado e abertos novos horários para agendamento.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021