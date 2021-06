CRAS Industrial mudará de endereço

A partir desta sexta-feira, 25 de junho, o CRAS Industrial, localizado na Rua Rouxinol, esquina com a Rua Sabiá, nº 27, bairro Capela Velha, estará de mudanças para um novo local de atendimento. A previsão é que todo o processo de mudança da unidade ocorra até sexta-feira, 9 de julho e, por isso, segundo a Prefeitura de Araucária, o atendimento precisará ser interrompido. O motivo da mudança é a construção do novo prédio do CRAS Industrial.

Conforme orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), até 9 de julho, os usuários do CRAS Industrial que precisarem de atendimento devem se dirigir ao CRAS Califórnia, localizado na Rua Beija-Flor, nº 1531, bairro Capela Velha. O telefone para contato é o (41) 3905-6172. Ainda de acordo com a SMAS, os cidadãos que precisarem resolver questões sobre o Cadastro Único neste período, terão de procurar diretamente a Central do Cadastro Único, pelo número (41) 3614-1544.

A nova estrutura do CRAS Industrial a ser construída abrigará também o Adolescentro. Esses dois serviços terão, juntos, área de quase 900m². No complexo do Industrial também haverá um novo prédio para o CMEI Industrial (que passará de 385m² para 1.250m²) e também está em estudo a reforma e ampliação da Escola Municipal Ayrton Senna.

Texto: PMA