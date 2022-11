“CRCPR em Sua Região” mobiliza os profissionais contábeis de Araucária

Na última semana, o projeto “CRCPR em Sua Região” visitou Araucária, para realização do evento que já mobilizou diversas outras cidades do estado desde junho. O objetivo é fazer com que os delegados de cada região por onde passa o evento, auxiliem na sua produção e condução. Desta vez, os profissionais contaram com a presença do delegado do CRCPR em Araucária Edson Luiz Marcondes Maraschin, do presidente do CRCPR Laudelino Jochem, vice-presidente de Registro Claudemir Matiusso e do gerente operacional Maurício Ostrowski Júnior. Na ocasião, também foi entregue um Termo de Reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados ao ex-delegado representante da região César Acácio Dietrich.



Segundo o CRCPR, nesses encontros, os participantes têm a oportunidade de conhecer melhor a diretoria, os conselheiros locais, delegados representantes e membros das entidades de classe apoiadoras. Também podem manifestar demandas e preocupações locais que afetam suas atividades no dia a dia, além de estreitar o relacionamento com os representantes do CRCPR e com os colegas de profissão. São apresentados projetos da atual gestão, as atividades institucionais, os produtos do CRCPR, a realidade atual da profissão no Brasil e muito mais.