Cresol inicia pagamento de juros sobre o capital social para cooperados

A Cresol realiza em dezembro o pagamento de juros sobre o capital social para cooperados. Os juros são uma forma de remuneração pela participação do cooperado no modelo de negócios por meio de cotas capitais — assim ele também se torna dono da cooperativa. Em 2023, a Cresol pagou mais de R$ 156 milhões em juros sobre o capital social.

Formado pelas contribuições dos cooperados, o capital social é um dos alicerces da Cresol, permitindo a ampliação de sua atuação e o desenvolvimento de soluções financeiras eficientes e mais acessíveis. Os juros são calculados com base no saldo médio do capital social de cada cooperado referente ao ano e podem remunerar até 100% da Selic acumulada nos últimos 12 meses.

Os pagamentos acontecem no mês de dezembro e os cooperados conseguem consultar seu extrato pelo aplicativo da Cresol ou diretamente nas agências da cooperativa.

Além de contribuir para a ampliação do patrimônio do cooperado e aumentar sua segurança financeira para o futuro, o capital social permite à cooperativa fazer investimentos em infraestrutura e novos produtos, o que também tem reflexo na comunidade. “Receber os juros é apenas parte do retorno por participar de uma cooperativa. A força do cooperativismo está no impacto positivo que conseguimos gerar nas comunidades onde atuamos. Cada real investido no capital social tem reflexo no desenvolvimento local, no crescimento de pequenos negócios e na qualidade de vida dos nossos associados”, destaca Cledir Magri, presidente da Cresol.

Sobre a Cresol

Com 29 anos de história, mais de 900 mil cooperados e 926 agências de relacionamento em 19 estados, a Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais.