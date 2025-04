Criado por voluntária, projeto “Araucária Ecopet Tampinhas” ganha grande repercussão

O projeto “Araucária Ecopet Tampinhas”, criado pela voluntária Jaqueline Lugo, araucariense de coração, vem crescendo de maneira expressiva e ganhando grande repercussão. É um projeto de arrecadação de tampinhas e lacres, cujo objetivo é ajudar outros projetos, ONGs e demais entidades. A idealizadora conta que teve a ideia de lançar o projeto há anos atrás, quando participava de um trabalho semelhante em Curitiba, de arrecadação de tampinhas, cuja venda resultava na compra de fraldas geriátricas.

“Há quatro anos vim trabalhar em Araucária e pensei, porque não fazer alguma coisa no mesmo formato, já que aqui não existia esse tipo de ação. Pedi autorização para os donos da Ótica Boa Vista, onde trabalho, e coloquei um expositor na frente, onde as pessoas pudessem depositar as tampinhas. No primeiro ano, juntamos 10 sacos de 100 litros de tampinhas””, relata.

Foto: Divulgação. Lacres arrecadados são doados para o Rotary Clube de Araucária.

Ela conta que as pessoas começaram a trazer cada vez mais e ainda não sabia para quem iria doar, a primeira ideia era o Pequeno Cotolengo, em Curitiba. Até que um dia a protetora de animais Viviane, criadora do projeto Salvando Dogs, me perguntou qual seria o destino das tampinhas e pediu se eu poderia ajudá-la. As primeiras arrecadações então foram para o Cotolengo, como eu havia decidido, e depois nos tornamos parceiros do projeto Salvando Dogs, que também arrecada tampinhas”, relata.

No segundo ano, o projeto “Araucária Ecopet Tampinhas” cresceu tanto, que Jaqueline precisou abrir pontos de coleta em vários outros locais, como a empresa Gerdau, Colégio Szymanski, Colégio COC, entre outros. “Neste segundo ano juntamos 680Kg, e novos pontos de coleta foram abertos, como na Greca Asfaltos, Cristal Banho e Tosa, postos de combustíveis e tantos outros. Muitas pessoas me procuravam para saber do projeto e fui convidada, inclusive, a ministrar uma palestra para alunos do COC, incentivando sobre a coleta de tampinhas e sua importância para o meio ambiente e também falei sobre a ajuda para o Salvando Dogs. Na oportunidade, eu e a protetora Simone levamos um cachorrinho para motivar as crianças quanto à adoção de animais”, explica Jaqueline.

Hoje a voluntária se depara com uma grande dificuldade, que surgiu a partir da repercussão do seu projeto: ela precisa de um local para armazenar as tampinhas, que em quantidade maior serão destinadas à venda, com renda revertida para a ONG Salvando Dogs e outras, além de carrinheiros que possuem cães. “Também arrecadamos lacres para o Rotary Club de Araucária, os quais são revertidos na compra de cadeiras de rodas, cestas básicas e outras ações. Recentemente entregamos ao clube cerca de 50 garrafas pet de dois litros, cheias de lacres, porém para uma única cadeira são necessárias 124”, conta.

Jaqueline também precisa de expositores maiores, considerando que a cada dia mais pessoas estão colocando tampinhas e o espaço dos atuais ficou pequeno demais. “Graças a Deus, aquele projeto que começou de forma tímida, vem crescendo aceleradamente. No dia 18 de maio, vou vender uma quantidade boa de tampinhas, que pode chegar a mais de uma tonelada. A ideia é fazer algo simbólico, incentivando mais pessoas a aderirem a este projeto. Quando o caminhão vier buscar os sacos, pensei em juntar algumas pessoas, que fariam uma fila e iriam entregando suas sacolas para colocar no caminhão. A proposta é mostrar o engajamento da comunidade local e o destino que é dado às tampinhas, cuja arrecadação vem ajudando tantas pessoas e tantos animais”, explica Jaqueline.

TAMPINHAS QUE POSSO DOAR

Podem ser doadas tampinhas de margarina, manteiga, requeijão, achocolatado, maionese, ketchup, temperos, garrafas pet, leite em pó, fórmulas infantis, suplementos alimentares, sucos, água de coco, leite de caixinha, fermento em pó, sorvete, amaciante, sabão líquido, água sanitária, álcool, detergente, limpa odores em geral, lustra móveis, shampoo, condicionador, cremes de tratamento, hidratante, creme dental, acetona, sabonete líquido, etc.

Procure um dos pontos de coleta espalhados pela cidade e faça sua parte! Mais informações pelo fone (41) 99882-0555.

Edição n.º 1460.