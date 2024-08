Criança com doença grave é diagnosticada com autismo e família pede ajuda para manter seu tratamento

Há dois anos o Jornal O Popular publicou uma matéria contando a história do Anthony Lucas, um bebê que nasceu de 29 semanas com broncodisplasia pulmonar (BDP), uma doença pulmonar grave caracterizada por alterações na função respiratória de recém-nascidos, decorrente da prematuridade.

Na época, ele ficou internado por mais de 90 dias na UTI do Hospital Municipal de Araucária (HMA). Além da doença pulmonar, ele também teve um sangramento no cérebro e nos pulmões, além de uma válvula aberta no coração.

Atualmente com 2 anos, Anthony foi diagnosticado com autismo nível 3, sendo preciso levá-lo três vezes por semana na terapia. A mãe não pode trabalhar, já que se dedica em cuidar dele em tempo integral. Além disso, o pai se encontra desempregado no momento.

Anthony é autista não verbal e precisa usar fraldas para fazer suas necessidades. Além disso, ele tem anemia e precisa tomar um leite específico que a família não tem condições de pagar. Por enquanto, ainda não conseguiram a liberação dos itens pelo governo.

Para ajudar a família neste momento difícil, basta fazer uma doação de qualquer valor, através do Pix 41995211847, em nome de Adriana Ferreira.

Edição n.º 1429. Victória Malinowski.