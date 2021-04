Criança de dois anos pode ter sido abusada pelo próprio pai

No sábado, 3 de abril, por volta das 20h30, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hospital Municipal de Araucária, no bairro Sabiá, para atender a ocorrência de um possível estupro. Uma criança de apenas um ano e 11 meses teria sido vítima de abuso sexual cometido pelo próprio pai. A mãe da pequena contou aos policiais que teria deixado a filha aos cuidados do marido e quando voltou, percebeu que ela estava com alguns hematomas na testa e nas costelas e uma assadura muito grande na região íntima.

A mãe relatou ainda que foi até a Delegacia de Polícia, para registrar o fato, mas não conseguiu porque o horário de atendimento ao público havia encerrado. No local, ela teria sido orientada a levar a criança para o HMA, para que recebesse atendimento médico. Diante do que foi exposto pela mãe, a PM acionou o Conselho Tutelar, que foi ao hospital e passou a acompanhar o caso.

Mãe e filha foram levadas de ambulância até o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, acompanhadas pela conselheira tutelar, onde a criança seria submetida a exames específicos, para constatar se houve mesmo a violência sexual.

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021