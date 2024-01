Criança perde brinquedo no Linhão 1 e mãe pede ajuda para encontrá-lo

Na tarde desta terça-feira, 16 de janeiro, por volta de 16h, a Ana Lua, de apenas 4 anos, acabou perdendo seu brinquedo no ônibus Linhão 1.

A Ana tem autismo e é muito apegada ao brinquedo, que de acordo com a mãe dela, é de uma edição limitada do McDonald’s, e que no momento não conseguem um igual. “A situação aconteceu no ônibus Linhão 1 sentido Vila Angélica, que saiu por volta de 16h12 do terminal. Estávamos voltando da equoterapia que a Ana faz ali no centro hípico. No meio do caminho ela acabou dormindo no meu colo e não percebi que ela havia deixado o brinquedo cair no banco. Então me levantei, saí do ônibus e não acabei me dando conta que o brinquedo havia caído”, explica a mãe da Ana Lua.

O brinquedo é o bichinho do jogo “Cup The Rope”, e quem conseguir encontrá-lo, entrar em contato com o número (41) 99881-8996.