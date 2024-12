Crianças da Escola Elírio Alves Pinto se emocionam em tarde de autógrafos

Com ‘sorrisões’ estampados nos rostos, crianças do 1º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Elírio Alves Pinto, no Jardim Primavera, autografaram o livro ‘Visitas da Abelha Alice’, produzido durante o projeto ‘Voando Alto com as Mandaçaias: Educação Ambiental e Preservação das Abelhas Nativas’. O lançamento do livro aconteceu na tarde do dia 6 de dezembro, na própria escola, e contou com a presença dos pais e demais familiares dos alunos, da direção e equipe pedagógica da instituição.

“As crianças ficaram superfelizes porque foram as estrelas literárias daquela tarde. Um sentimento de ansiedade em torno do evento tomou conta dos pequenos, principalmente pela emoção em saber que seus familiares estariam presentes. A experiência de participarem da escrita de um livro foi gratificante, pois até então, nunca imaginaram que poderiam participar de algo tão importante e valioso”, disse a professora Sabrina Vaz, responsável pelo trabalho de produção do livro.

Como surgiu a ideia

A professora Sabrina aproveitou a ideia do projeto com abelhas do professor Marcos e decidiu propor com seus alunos um trabalho diferente e muito divertido. Primeiro eles participaram de uma atividade com uma abelha de crochê, onde tiveram que levar a pelúcia para casa. Cada uma das 19 crianças cuidou e brincou com a abelhinha durante 2 a 3 dias, e com o auxílio dos pais ou responsáveis, fez o relato de como foi a experiência, além de produzir um desenho.

“Reuni os relatos e desenhos no livro ‘Visitas da Abelha Alice’, um trabalho coletivo que foi desenvolvido em parceria com as famílias, os alunos e a escola e deu super certo. “O nome da abelha foi escolhido pelas crianças. O objetivo do projeto foi mostrar e trabalhar com os estudantes a importância da leitura e da escrita e também mostrar que conseguem realizar seu próprio livro”, explica.

A professora utilizou a plataforma ‘Estante Mágica’ para a montagem do material, que forneceu uma base para a construção e impressão do livro. Para adquirir um exemplar, basta acessar o link https://familias.estantemagica.com.br/child/link. “As pessoas podem adquirir um exemplar ou mais e optar entre capa simples ou capa dura”, explica Sabrina.

Edição n.º 1445.