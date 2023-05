Crianças do Instituto Schnorr apresentam peça teatral durante reunião do CNAS

O Instituto Schnorr foi convidado para participar da abertura da Reunião Regional do Conselho Nacional de Assistência Social da Região Sul, realizada no dia 26 de abril, na Unibrasil do Tarumã, em Curitiba. As crianças do Instituto, sob o comando dos professores Flavio e Adrian, apresentaram uma peça teatral com o tema “A importância do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, e foram bastante aplaudidos.

“A apresentação buscou mostrar a importância de as crianças e adolescentes estarem inseridas em espaços e programas que os transformem como cidadãos, a exemplo do Instituto Schnorr. Dessa forma, elas estarão longe da violência e das drogas, e não pensarão em coisas erradas”, explica o professor Flavio.

Reginaldo e Clarice, responsáveis pelo Instituto Schnorr, reforçaram a importância do evento para a área e lembraram que a apresentação das crianças aconteceu mediante parceria com a Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e diversas empresas.

Edição n. 1361