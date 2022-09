Crianças do Jardim Iguatemi e da comunidade Favorita se divertiram na “Hamburgada do Bem”

A ação foi realizada por uma ONG, no Parque Barigui, em Curitiba, e contou com mais de 70 atividades educativas e recreativas

Com os olhos brilhando, muita ansiedade e uma alegria contagiante, um grupo de crianças do Jardim Iguatemi e da comunidade Favorita brincaram pra valer no sábado, 27 de agosto, no Parque Barigui, em Curitiba. Elas participaram do projeto “Hamburgada do Bem”, realizado por uma ONG que nasceu em 2015, com intuito de levar amor diversão e informação para crianças de comunidades carentes. A ação contou com a parceria do Boticário, envolveu centenas de voluntários e atendeu mais de 600 crianças.

As entidades de Araucária foram convidadas a levarem os pequeninos, que tiveram a oportunidade de participar de mais de 70 atividades educativas e de recreação. Teve fábrica de slime, escalada, oficina de reciclagem, laboratório maluco, escorregador gigante, cama elástica, futebol de sabão e muito mais. Na hora do almoço eles se lambuzaram com deliciosos hamburgueres, batata frita e milk shake.

“Para levar as crianças até Curitiba e depois trazer de volta pra casa, a ONG cedeu um ônibus e voluntários, que nos acompanharam durante todo o trajeto, sempre animando a turminha com muitas brincadeiras. Foi um dia super especial, as crianças adoraram e com certeza vão lembrar desse momento para sempre”, comentou a presidente da associação de moradores do Iguatemi, Jessica Pelosi.

Sobre a ONG

A Hamburgada do Bem já atendeu quase 100 mil crianças em 4 países, com mais de 50 mil voluntários participantes. Além dos eventos mensais, atua no trabalho contínuo com crianças e jovens de comunidades e já planeja seu primeiro instituto.

A partir dessa primeira iniciativa, surgiram diversos projetos como a Hamburgada na Rua, Sorriso de Amor e Fantástica Fábrica de Sonhos. A rede solidária conta com apoio de voluntários e apoiadores que acreditam e multiplicam o projeto. “O hambúrguer é a desculpa que usamos para levar amor, diversão, cuidados e informação para crianças de comunidades carentes de todo mundo”, disse a entidade.

