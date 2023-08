Criminosos estão usando fotos e logo de advogado araucariense para aplicar golpes

O advogado Dicesar Beches Vieira Júnior publicou um vídeo em suas redes sociais alertando seus clientes sobre um golpe que estão aplicando usando a imagem dele e da sua empresa.

O golpe funciona da seguinte forma: os criminosos entram em contato com alguns clientes, que conseguem encontrar através do portal JusBrasil, alegando que a ação da pessoa está prestes a sair e eles precisam efetuar um pagamento para dar continuidade no processo.

Dicesar relata que esse golpe já aconteceu com colegas de Curitiba e até mesmo com ele, porém de forma mais sútil, desta vez inúmeros clientes entraram em contato para entender o que estava acontecendo.

Se você for cliente do escritório do Dr. Dicesar ou de qualquer outro advogado e receber alguma mensagem suspeita, entre em contato com o escritório imediatamente, através dos telefones (41) 99973-3022 ou (41) 3642 – 1554.