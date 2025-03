Cristiane Ferreira: Microplástico no cérebro! Como assim?

Acredite, é verdade! Aliás, onde não há microplástico?Os microplásticos são minúsculos e muitas vezes até microscópicos. Mas sempre são um problema. São pequenos como um grão de areia ou até menor. Há microplásticos até na composição da poeira presente na atmosfera. Geralmente são fragmentações resultante do processo de decomposição do plástico que é descartado por ai, em qualquer lugar.

Já foi encontrado em placenta humana, em pulmões e sangue de seres humanos, no topo da montanha mais alta do mundo, em sítio arqueológico que antes estava intocado e agora estão contaminados pelo microplástico. Mas um dos lugares mais chocante onde o microplástico chegou foi no cérebro humano. E veja bem, o cérebro humano possui uma estrutura que regula o que é transportado do sangue para o sistema nervoso central e de alguma forma o mircroplástico passou por esta barreira. Os pesquisadores da USP alertam sobre os riscos que o microsplástico pode causar aos seres humanos que vão desde um processo inflamatório, distúrbios endócrinos, redução da fertilidade entre outros.

Enquanto se decompõem eles vão causando estragos a vida, como sendo os responsáveis pela morte de animais nos rios e oceanos ao serem confundidos com alimento, entupindo bueiros, causando enchentes e transbordamentos de rios onde a sujeira exposta libera agentes biológicos causadores de doenças e contaminam a população.

O que se sabe é que a quantidade de plásticos e microplásticos descartados de forma irregular está subestimada. Podemos mudar comportamentos realizando o descarte correto e reduzir o consumo deste tipo de material para contribuir no combate aos males que eles causam ao nosso meio.

Como exemplo você pode utilizar sacolas de pano, ter sua caneca própria no trabalho, substituir os descartáveis por produtos de papel, papelão e madeira de reflorestamento e ainda, ajudar algum projeto que receba embalagens e reverta o valor da venda para compra de produtos que beneficiem pessoas e/ou animais. O projeto “reciclando com amor” arrecada diversos tipos de embalagens plásticas para reverter o valor da venda em castração de animais e compra de ração para animais carentes. O perfil no instagram é @rca.brasil.