Cristiane Ferreira: Negócios com propósito — a grande moda!

Moda, segundo o dicionário Oxford, significa “conjunto de opiniões, gostos, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos”. Ou seja, Moda não é Modismo!

Dito isto, vamos conversar sobre o propósito nos negócios e saber porque cada vez mais empresários estão alinhando o propósito aos negócios.

Independentemente do tamanho de uma empresa o propósito pode estar ali, seguindo junto, passando por todos os difíceis processos mas sempre atuando como um combustível do bem. O propósito geralmente está voltado para a realização de um sonho, um significado para a vida, muitas vezes direcionado ao bem estar familiar, social, ambiental e de causa animal.

Empreendedores com propósito são mais felizes, criam um melhor ambiente de trabalho, encontram facilmente seus pares de causas, prosperam ao mesmo tempo que ajudam a sociedade e deixam um legado para todos.

Você não precisa ter uma empresa para ter um propósito. Acredito que tenha uma faísca em você que fica mais forte com algum desejo em fazer o bem.

Eu tenho um propósito. Quero que as pessoas ao ouvirem falar sobre mim, que reconheçam o impacto positivo do meu trabalho, cheio de respeito com atuação em causas sociais e de sustentabilidade para a preservação da vida. Que meu exemplo seja a inspiração para encorajar muitos.

Por Cristiane Ferreira, profissional do Marketing e especialista em ESG e sustentabilidade para as empresas