CRM-PR presta homenagem póstuma ao médico Nestor Saucedo Saucedo

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM/PR) concedeu a honraria In Memoriam ao Dr Nestor Saucedo Saucedo, que completou seu Jubileu de Ouro neste ano. O Diploma de Mérito Ético-Profissional foi entregue aos familiares do médico, durante cerimônia realizada no domingo (23/10), no Teatro Positivo, em Curitiba, oportunidade em que também se comemorou o Dia do Médico, (18).

Dr Saucedo faleceu em Araucária, cidade que atuou por muitos anos, no dia 9 de fevereiro deste ano. Familiares se emocionaram ao receber a homenagem e afirmaram que foi uma forma de eternizar a memória de quem dedicou sua vida aos outros. “É o reconhecimento do trabalho do meu pai como médico, ofício que ele sempre tratou com muito respeito e dignidade aos seus pacientes. Ele sempre lutou por melhorias na saúde pública, demonstrando preocupação com a qualidade de vida das pessoas que atendia”, declarou o filho, Dr Daniel Saucedo.

Carreira exemplar

O médico Nestor Saucedo Saucedo nasceu em 17/11/1939 na Cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Veio para o Brasil estudar Medicina e se formou na PUC/PR, no ano de 1972. Iniciou o exercício da Medicina como Clínico na cidade de Ivaí, onde posteriormente veio a receber o título de Cidadão Honorário. Depois seguiu para Ipiranga e por último veio residir na cidade de Araucária. No Município, trabalhou como Clínico, atendendo a milhares de moradores desde o ano de 1986 até 2006. “Meu pai sempre exerceu suas atividades dentro da Medicina com ética e respeito, principalmente aos menos favorecidos. Há episódios em que ele chegou a doar dinheiro para pacientes para que pudessem comprar remédios e até alimentos”, relembrou o filho.

Com essa visão e ética, Dr Saucedo também foi homenageado pela Prefeitura de Araucária no ano de 2003, dando seu nome ao Centro de Saúde do Idoso Dr Nestor Saucedo Saucedo. Em 2015 recebeu ainda o título de Cidadão honorário de Araucária.

Nos seus últimos anos de vida, dedicou-se à agricultura e pecuária nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Por fim, formou como médicos os filhos Dr Daniel Saucedo (Clínico nas cidades de Curitiba e Araucária) e Dr Nestor Saucedo Saucedo Júnior (Cirurgião do Transplante Hepático na cidade de Cascavel).