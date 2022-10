Cruzamento com sinalização deficiente causa transtornos para motoristas

Nas vias urbanas, muitos dos acidentes costumam ocorrer em cruzamentos. E a maioria desses pontos tem algumas características em comum: locais de grande fluxo de veículos e sinalização inadequada. É o caso do cruzamento que fica entre as ruas Maria Sobânia e Maranhão, no bairro Tindiquera, que vem causando alguns transtornos para motoristas e pedestres.



A construção de um condomínio na região fez aumentar de forma considerável o fluxo de veículos nas vias mencionadas, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres. “Quem passa pelo cruzamento e segue pela Maria Sobânia, no intuito de acessar a rua Marcelino Jasinski, geralmente se depara com algumas infrações cometidas por motoristas, isso porque a sinalização existente no local não é suficiente. “É comum a gente ouvir o barulho das freadas, e não vai demorar pra acontecer algum acidente por lá. Os motoristas se confundem de quem é a mão preferencial. Talvez devesse instalar mais placas, orientando as pessoas e até mesmo indicado que existe um condomínio logo à frente”, observou uma motorista.



Sobre o problema, a Secretaria Municipal de Urbanismo explicou que há projetos para implantação de binários na região e um deles envolve justamente as ruas Maria Sobânia e Maranhão. Porém, para que as modificações de trânsito aconteçam, a SMUR disse que depende da conclusão de outras obras anteriormente projetadas. Mas garantiu que, assim que for possível, as mudanças serão feitas para melhorar o fluxo de pedestres e veículos.

Foto – Marco Charneski

Texto: Maurenn Bernardo