Cruzamento de preferencial é a causa de capotamento de carreta na PR 423

Na tarde desta sexta-feira, 29 de dezembro, um caminhão tanque acabou capotando na PR-423, ocasionando uma interdição no trânsito. O acidente aconteceu próximo à entrada da Colônia Cristina e a entrada para Campina das Pedras.

Conforme as imagens da câmera de segurança, a causa do acidente seria um carro que cruzou a preferencial da rodovia, no cruzamento com a Avenida Independência, fazendo com que o motorista da carreta perdesse o controle da direção. Não houve pessoas feridas, apenas perdas materiais.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e o Departamento de Trânsito foram acionados para auxiliarem na ocorrência. Além disso, funcionários da Copel foram acionados para fazer a manutenção na rede elétrica.

A carreta estava carregada com etanol, devido a isso, o trânsito foi interditado. Por ser uma carga perigosa, o Corpo de Bombeiros teve que refrigerar a carreta para não acontecer nenhum acidente maior envolvendo incêndio.