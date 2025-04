“Cruzamento do parafuso” deixará de existir com a duplicação da PR-423

Entre as várias obras que a Via Araucária terá que executar nas rodovias sob sua responsabilidade ao longo do contrato de concessão está a duplicação da PR-423, que liga Araucária a Campo Largo.

A previsão que consta no Plano de Exploração da Rodovia (PER), anexo que integra a licitação vencida pela concessionária, a duplicação da PR-423 precisa ser executada no terceiro ano de contrato. Ou seja, em 2027.

Embora a obra seja essencial para o desenvolvimento de Araucária e região, o projeto que a Via Araucária pretende executar isola alguns bairros da cidade. Acessos consolidados que ao longo de décadas ganharam vida própria serão simplesmente fechados.

Foto: Divulgação. Em vermelho os acessos que serão fechados pela Via Araucária na altura do monumento do parafuso.

Um dos exemplos mais emblemáticos é o fechamento do conhecido cruzamento do monumento do parafuso, no bairro Estação. Hoje, quem trafega pela região consegue ir e vir em ambos os lados da PR-423 usando uma espécie de rótula na altura da rua Jeronin Durski, que possibilita o acesso a rua Gabriel Campanholo e vice-versa.

O acesso, inclusive, é rota de duas linhas de ônibus do transporte coletivo municipal, as quais atendem diariamente cerca de 7 mil pessoas. Além disso, aquela região possui dezenas de comércios já consolidados, sendo que a execução do projeto como previsto muito possivelmente fará com que o movimento nestes estabelecimentos seja muito prejudicado.

Em ambos os lados daquele trecho da rodovia também estão alguns equipamentos públicos, como escolas, cmeis e unidades de saúde. O público que utiliza esses serviços reside naquele quadrante e ficará sem opções rápidas na busca desses equipamentos.

O problema, aliás, já foi identificado pela Prefeitura há alguns meses. O prefeito Gustavo Botogoski (PL) e técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) tem se debruçado em busca de alternativas para minimizar os transtornos para os moradores da região. Porém, até o momento, a Via Araucária não tem se mostrado flexível em rever o projeto.

Uma das alternativas sugeridas pela Prefeitura é a execução de uma espécie de viaduto na altura da rua Boleslau Wzorek. O elevado passaria sobre a PR-423, possibilitando que a ligação entre os dois lados da rodovia possa ser feita. A proposta foi levada, inclusive, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília. O órgão é o responsável por regular e fiscalizar os projetos executados pela Via Araucária. Até o momento, porém, não houve um retorno oficial da ANTT sobre o pedido.

Edição n.º 1460.