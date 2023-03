Cruzamento na rua Cisne é alvo de reclamações por parte de motoristas

A Rua Cisne, no bairro capela Velha, possui históricos de acidentes e, mais uma vez, foi alvo de reclamações de motoristas. Segundo eles, a via é inteira preferencial e apenas no cruzamento com a rua Azulão que não, o que acaba confundindo quem trafega pelo local. “Acredito que tivesse mais sinalização ou uma rotatória naquele cruzamento, com certeza diminuiria a quantidade de acidentes”, disse um dos motoristas.

Outro condutor comentou que os cruzamentos tem sinalizações no chão, mas nem sempre são respeitadas pelos motoristas. “Na minha opinião, a rua Cisne foi mal projetada, porque somente na Azulão ela é preferencial por ser linha de ônibus e se não estivermos muito atentos, pela força do hábito, acabamos cruzando sem querer”, completou.

Questionado sobre as reclamações, o Departamento de Trânsito informou que a parada obrigatória neste cruzamento existe há anos. Disse ainda que o local está bem sinalizado e não há nenhuma reclamação registrada no Departamento sobre a situação. Também orienta os motoristas a redobrarem a atenção no trânsito.

Edição nº.1353.