Cruzamento perigoso no bairro Tindiquera poderá ganhar um semáforo

O cruzamento fica entre as ruas Marcelino Jasinski com a João Besciak, e já foi palco de muitos acidentes

Araucária possui vários cruzamentos perigosos, porém um deles tem chamado a atenção por conta do grande número de acidentes que vem registrando. É o cruzamento entre as ruas Marcelino Jasinski com a João Besciak, no bairro Tindiquera, que recentemente foi palco de dois graves acidentes envolvendo motociclistas. Os motoristas acreditam que a sinalização deficitária seja uma das causas. “A sinalização precisa ser imediatamente reforçada, pois muitos destes acidentes estão sendo provocados por confusões feitas pelos motoristas, principalmente no que diz respeito a qual das vias é a preferencial”, diz um motorista.

Da mesma forma, outro condutor afirma que pelo fato de a via ser perigosa, a Prefeitura poderia pensar em um projeto de trânsito mais complexo, como a construção de uma rotatória, por exemplo. “A gente apenas sugere, mas a Prefeitura é que precisa fazer um estudo detalhado ali e ver qual seria a melhor solução para garantir maior segurança no cruzamento”, declarou.

De acordo com o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo, a sinalização que existe no local é suficiente para orientar os motoristas e disciplinar o trânsito. Porém, em horários de pico, existe um grande fluxo de veículos, sendo assim, o departamento está projetando a instalação de semáforo nesse cruzamento.

Foto – Emanoel dos Santos

Texto: Maurenn Bernardo