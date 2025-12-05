CSN mantém um robusto plano de expansão com a construção da planta de hidrogênio verde em Araucária

Em 2025, a CSN ocupa a 2ª posição no ranking “As 100+”, que reúne as 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o Município de Araucária. O desempenho é resultado de uma combinação de fatores estratégicos e operacionais, destacando-se a alta eficiência operacional e recordes de produção e vendas, o que impulsionou o volume de operações e, consequentemente, a geração de tributos. Outro ponto de destaque é a atuação em mercados estratégicos: a unidade de Araucária atende a setores como construção civil e linha branca, segmentos que apresentaram forte demanda, refletindo diretamente no aumento do faturamento e da arrecadação de ICMS.

A Companhia Siderúrgica Nacional tem investido continuamente em inovação, com destaque para a digitalização e automação industrial, através da implantação de sistemas de inteligência artificial para otimização de processos industriais, monitoramento em tempo real e aumento da eficiência operacional; os projetos de descarbonização, com a implantação da nova planta de hidrogênio verde, visando à redução das emissões de gases de efeito estufa; e os projetos de melhoria contínua (GMC´s) por meio da realização de iniciativas focadas em redução de custo e aumento da produtividade.

“Hoje, os principais desafios enfrentados pela CSN incluem a escassez de mão de obra qualificada para atuar na indústria e o alto índice de importação de aço com preços muito abaixo do praticado no mercado nacional, com baixa isonomia comercial para produtos de aço revestido”, declara o Gerente Geral de Operações da CSN Paraná, Vinicius Sant’Ana Pinto.

Driblando os desafios, a CSN mantém um robusto plano de expansão, com iniciativas relevantes, como a construção da planta de hidrogênio verde em Araucária, com início da operação previsto para 2026.

SUSTENTABILIDADE

A CSN Araucária conquistou o Selo Clima A do programa de Sustentabilidade Estadual, conduzido pela Secretaria de Sustentabilidade do Governo do Estado do Paraná. Em 2024, a CSN Paraná ocupava a posição de Selo Clima B.

“Estamos fortalecidos com um excelente time de gestores, staffs e operacional, cumprindo com maestria nossa missão de ser referência na Siderurgia pela excelência em desempenho operacional através do Programa de Qualificação da Mão de Obra (PQMO), desenvolver talentos e contribuir para a geração de EBITDA da Companhia”, afirma Vinicius.

A nova planta de hidrogênio verde tem início da operação previsto para 2026

Segmentos em que a CSN atua de forma integrada

Siderurgia – Produção de aço para setores como automotivo, construção civil, linha branca, embalagens e indústria geral, atendendo mercados nacional e internacional. O principal foco da planta de Araucária são os mercados de Construção Civil e Linha Branca.

Mineração – Extração e beneficiamento de minério de ferro, com foco em exportação para China, Europa e Oriente Médio;

Cimentos – produção e comercialização de cimentos, agregados e concreto, com forte presença nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.

Logística – Operação de ferrovias, portos e centros de distribuição, integrando toda a cadeia produtiva.

Energia – Geração de energia renovável para consumo próprio e comercialização de excedentes.

Edição n.º 1494.