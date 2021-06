CT Cordilheira receberá a 3ª etapa do Campeonato Arauqüeras

Competição espera reunir 40 arqueiros de Araucária e região. Foto: divulgação

No domingo, 20 de junho, o CT Cordilheira, em Araucária, receberá a terceira etapa do Campeonato Arauqüeras de 2021, uma prova Bow Hunter, na modalidade Animal Round. Trata-se de um percurso de 2 Km, com trechos na roça, no campo e no mato, e ao longo desta trilha, estarão dispostos 28 alvos, réplicas de animais em material sintético, próprios para este tipo de competição.

A expectativa dos organizadores é receber 40 arqueiros, que divididos em patrulhas de 3 ou 4, irão percorrer o circuito, sendo que cada um terá até três chances de acertar o alvo. Já estão inscritos alguns dos arqueiros mais proeminentes do cenário nacional, inclusive campeões mundiais. A diretoria da Associação Field Brasil também confirmou presença no evento. A prova, que será realizada mesmo em caso de chuva, terá início às 9h e o término está previsto para às 14h.

A Field Brasil é a representante da IFAA (International Field Archery Association), entidade que representa a modalidade mundialmente, com mais de 100 mil associados. A AFB é uma associação que já conta com mais de mil arqueiros associados, dos quais, mais de 500 são praticantes ativos.

Antes desse evento, os arqueiros de Araucária irão participar da 1ª Prova Animal Round, que será no dia 11 de julho, em Campo Largo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021