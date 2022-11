CT República Fight promove campeonato entre academias de luta da cidade

Atletas das academias de luta de Araucária terão um encontro marcado no próximo sábado (12/11), a partir das 16h. É o Campeonato República Fight, que terá um card com 10 lutas nas modalidades de jiu jitsu, boxe e muay thai – categorias adulto e juvenil. “Muito mais do que promover uma competição, a ideia do evento é proporcionar demonstrações práticas das lutas que o CT oferece. Este evento será aberto a todas as pessoas que queiram conhecer mais sobre este universo das artes marciais”, diz o organizador do evento William Lucas da Silva.



O evento tem o patrocínio da Don Nato Pizzaria, DBCell, Rocker’s Moto Burger, Ju Simas Confeitaria e Jornal O Popular. Para acompanhar o Campeonato República Fight, o valor do ingresso é R$20,00. As vagas são limitadas. O CT fica na avenida Archelau de Almeida Torres, 1888. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 9 9780-6113.