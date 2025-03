Cuidadoras reclamam de atrasos salariais por parte de empresa terceirizada da Prefeitura

Profissionais cuidadoras terceirizadas da Bem Brasil, que atuam em CMEIs e escolas municipais, estão indignadas com os constantes atrasos no pagamento de salários e do auxílio alimentação. A Bem Brasil é especializada em terceirização de mão de obra, atendendo os setores público e privado, e presta serviços para a Prefeitura de Araucária.

Para entender melhor, a Bem Brasil é responsável pela contratação de cuidadoras fixas (com jornada contínua e fixa) e intermitentes (sem horário fixo, ganhando pelas horas trabalhadas). Em fevereiro, a empresa teria atrasado os salários das funcionárias fixas, e elas questionaram a Prefeitura. Agora em março o atraso teria ocorrido no pagamento do vale-alimentação das intermitentes.

“As funcionárias intermitentes que entraram no mês passado já deveriam ter recebido o cartão de alimentação. Já estamos em março e não foi recebido nem o vale de fevereiro ainda”, reclamou uma cuidadora. Ela relata que em conversa com os funcionários mais antigos, verificou que os atrasos seriam recorrentes. “Sempre acontecem esses atrasos, mas nunca tantos dias como foi agora. E pelo que sabemos, a Prefeitura paga a empresa sempre em dia”, acrescentou.

“Eu estou como intermitente desde outubro e todo mês eles atrasam, mas dessa vez passaram do limite”, reclamou outra funcionária.

A reportagem do Jornal O Popular tentou contato com a empresa Bem Brasil de diversas formas: através de mensagens pelo WhatsApp, e-mails e ligações, porém não obteve nenhum retorno até o fechamento desta edição.

Também ouvimos a Prefeitura, que disse estar cumprindo rigorosamente todos os seus compromissos financeiros e não há qualquer pendência que justifique os atrasos nos salários dos funcionários da Bem Brasil. Disse ainda que adota medidas administrativas cabíveis para tentar resolver a questão.

Edição n.º 1456.