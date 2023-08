Cultura fará Consulta Pública para que artistas locais opinem sobre a utilização de recurso da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Araucária irá disponibilizar a partir da segunda-feira (14/08) um formulário para consulta pública, permitindo que os artistas locais possam se manifestar sobre a aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo no município. Conforme publicado no Diário Oficial, foi creditado o valor de R$ 1.300.982,58 na conta vinculada na modalidade Transferência Fundo a Fundo do Ministério da Cultura, firmado com o Município de Araucária, através da referida Lei. Os recursos deverão garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural, a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid 19.

No dia 14, das 8h às 17h, a comunidade cultural de Araucária poderá responder o formulário de maneira on-line, no site da Prefeitura de Araucária (www.araucaria.pr.gov.br), ou o documento impresso no Museu, na Casa da Cultura e no Teatro. O envio da sugestão deverá ocorrer dentro do período da consulta pública, após o horário programado de encerramento, somente será possível a visualização das sugestões enviadas.

Leitura e discussão das propostas

Na terça-feira (15), às 19h, as propostas enviadas pelo formulário serão lidas e debatidas presencialmente no auditório do Museu Tingui-Cuera, no Parque Cachoeira. Para obter mais informações sobre a Lei Paulo Gustavo, acesse o link: Clique aqui

