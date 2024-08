Cultura promove oficinas de capacitação para uso dos recursos da Lei Aldir Blanc

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove entre os dias 12 a 16 de agosto, as oficinas de capacitação voltadas aos agentes culturais que irão participar dos editais da Lei Aldir Blanc, que vão utilizar os recursos do Governo Federal. Nos dias 12 e 13 será a vez da Oficina de Elaboração de Projetos Culturais, ministrada pela agente cultural Ana Paula Frazão. Entre os temas a serem abordados estão a escrita e a formatação de projetos para editais, voltados às leis de incentivo e de projetos comerciais para patrocinadores.

Também serão abordadas nessa primeira oficina as Leis de Incentivo em vigor, legislação pertinente e modalidades de acesso e ainda a utilização de plataformas como a do Governo do Estado (SISPROFICE) e do Governo Federal (SALIC) e o preenchimento de planilhas orçamentárias.

A segunda oficina será nos dias 14 e 15, e será voltada a um assunto importantíssimo: a acessibilidade. Serão abordadas formas de aplicar medidas de acessibilidade e democratização do acesso que sejam de fato eficientes e cumpram seu objetivo, levando seu projeto cultural para todos os públicos. Essa oficina será ministrada pelas profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Araucária, e acontecerá em duas partes.

No dia 14 haverá uma fala geral com Jessica Novôa, diretora do Departamento de Educação Especial, sobre formas de acessibilidade. No segundo dia, as falas serão mais específicas, voltadas para variados tipos de deficiência. As ministrantes serão Mariana Marcia Langner, do CMAEE TGD; Raquel Silvana Mica Padilha, diretora do CMAEE Área Visual; Emiliane Maria Wojcik Selenko, diretora do CMAEE Joelma do Rocio Túlio; e Ivelir Neiverth, diretora do CMAEE surdez.

No dia 16 acontecerá a última oficina da semana, que será sobre Gestão Orçamentária, voltada para o bom uso dos recursos públicos no projeto cultural. Essa oficina será realizada em parceria com o SEBRAE.

Todas as oficinas acontecerão no auditório do Museu Tingüi-Cuera, no Parque Cachoeira, com início às 19h. As vagas são limitadas e é necessário se inscrever no link: https://forms.gle/SnD5KRQi1SpZF4A48, escolhendo em qual delas deseja participar. É possível participar em mais de uma, e não é obrigatória a participação em todas as oficinas.

Edição n.º 1426.