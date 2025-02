Cupom Explore Araucária: Incentivo ao comércio local com descontos exclusivos

O comércio local de Araucária ganha mais uma grande oportunidade de atrair clientes e fortalecer sua presença no mercado com o Cupom Explore Araucária. Criado para incentivar os moradores a consumirem dentro da própria cidade, o material reúne uma série de descontos exclusivos, permitindo que empresas divulguem seus produtos e serviços de forma estratégica e acessível.

O cupom está sendo desenvolvido com uma parceria entre as empresárias Ruth Derevecki e Gabi Rocha, através da agência Laranja Azul. Nesta primeira edição, podem participar negócios do ramo gastronômico, além de empresas de vestuário e serviços, ampliando as oportunidades para diferentes setores. Aqueles que não se encaixam nessas categorias também têm espaço garantido, podendo divulgar sua marca por meio de anúncios institucionais dentro do material.

O empresário pode aderir um dos três planos disponíveis: básico, premium ou pro. Todos os planos têm um pagamento único, e incluem presença no bloco físico, perfil no site e divulgação no instagram.

O principal objetivo do Cupom Explore Araucária é criar um primeiro contato entre os moradores e os estabelecimentos da cidade, incentivando-os a experimentar novos lugares e, principalmente, a voltar depois. Muitas vezes, moradores acabam procurando opções em outras cidades por não conhecerem todas as alternativas disponíveis em Araucária. Com a oferta de um benefício exclusivo, o cupom serve como um convite para que essas pessoas descubram e passem a frequentar os estabelecimentos locais.

“A gente se baseou em projetos que dão certo a anos de dentro e fora do país, e faremos os parceiros ali presentes serem destaque entre a população”, afirmou Ruth.

Para os empresários, essa é uma forma inteligente de atrair clientes. O cupom não apenas destaca o nome da empresa entre os consumidores, mas também cria um senso de urgência, levando as pessoas a aproveitarem as ofertas dentro do período de validade. Além disso, ao participar de um material coletivo, os negócios ganham ainda mais visibilidade, pois alcançam consumidores que talvez não estivessem buscando especificamente por um serviço ou produto, mas acabam sendo impactados pelo conteúdo.

Outro grande benefício da iniciativa é o fortalecimento da economia local. Ao incentivar o consumo dentro da cidade, o cupom contribui para a valorização dos empreendedores de Araucária, gerando mais fluxo de clientes e, consequentemente, mais oportunidades de crescimento. Esse ciclo positivo não apenas beneficia as empresas envolvidas, mas também a comunidade como um todo.

Para saber mais e adquirir seu espaço no Cupom Explore Araucária, entre em contato através do telefone (41) 99164-1489 ou acesse o site www.explorearaucaria.com.br.

Edição n.º 1453.