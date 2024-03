Cupom Tudo Araucária já está à venda por apenas R$ 44,90

Desde a última semana os consumidores araucarienses já podem usufruir dos benefícios do Cupom Tudo Araucária.

Um bloco com vouchers de descontos em 50 estabelecimentos comerciais da cidade, como restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, dentre outros.

Um produto da Editora O Popular do Paraná, o Cupom Tudo Araucária está à venda por R$ 44,90. O bloco contém 52 cupons, de 50 estabelecimentos diferentes e a validade de cada um deles é até 15 de janeiro de 2025. Somados, as vantagens e descontos nos comércios parceiros do Cupom alcançam algo em torno de R$ 1.500.

Ou seja, gastando menos de R$ 50,00 na aquisição do bloco, o cliente consegue economizar até R$ 1.500,00 em suas experiências gastronômicas por Araucária até janeiro do ano que vem.

Fomento ao comércio local

Mais do que gerar economia aos clientes, o Cupom Tudo Araucária é também uma espécie de guia para que você possa saborear os produtos de nossa gastronomia local de um jeito diferente: visitando um parceiro de cada vez ao longo de quase doze meses. “Na medida do possível, procuramos reunir neste bloco um mix completo das operações gastronômicas encontradas em Araucária, tudo para que você, mais do que descontos, ganhe também uma experiência única de consumo pelos mais variados tipos de estabelecimentos”, explica Waldiclei Barboza, d’O Popular do Paraná.

Regras

Uma das idealizadoras do Cupom Tudo Araucária, Ruth Derevecki, enfatiza que ao adquirir o bloco os clientes precisam ficar atentos as regras, de modo que a experiência ao utilizar os cupons seja completa. “Na parte inicial do bloco estão as regras gerais para utilização do Cupom e, em cada voucher, estão regras específicas de cada parceiro, como o dia que o cupom pode ser utilizado e qual a promoção válida para aquele local”, explica.

Como adquirir

Por enquanto, as vendas do bloco de descontos Cupom Tudo Araucária estão sendo feitas diretamente na sede do jornal O Popular, que fica no Edifício Araucenter, na Avneida Victor do Amaral, 1020, sala 28. Também é possível reservar o seu pelo whatsapp 3614-2500. Alguns dos estabelecimentos parceiros do Cupom também são revendedores do bloco. “Ao longo dos próximos dias teremos novos pontos de venda. Mas é importante que as pessoas reservem os blocos o quanto antes. Isto porque a tiragem impressa é de apenas mil exemplares”, explica Fernanda Dutra, d’O Popular. Ela também convida todos a visitarem a página do Cupom no Instagram e Facebook. O endereço é o @cupom_tudo_araucaria. “Lá estão disponíveis diversas informações sobre como funciona o bloco, bem como quais são os parceiros. Também é possível reservar o seu bloco nos enviando mensagens diretamente pela página”, acrescenta.

Conheça os parceiros

Jornal O Popular

Kampai Sushi

I Love Donuts

Doney Pizzaria

Tererê Lanches

PizzaDog

Di Piallato

Sokulski Restaurante

e Lanchonete

Fragata Food

Vicari Supermercado

Assis Mercado e Açougue

Hamburgueria Calça

Quadrada

Dunobre Pizzaria

Crazy Nachos

Therapy

Brigaderia Chic

Pão e Vinho

Boutique Café

Pizza Hot

Rookie Hamburgueria

Espaço Witamy

Deda Flores e Chima

Chácara São Miguel

Sr. Poppers

Lê Caffé com Chocolá

BBA Lanches

Di Vilaggio

Gica Burguer

Naturalle Café

Antigos Sabores

Quitute’s

Hamburgueria Altas Horas

The Waffle King

Rockers Moto Burger

Pizzaria Fiuza

Restaurante Cristal II

Gostosuras da Lory

Lore Pizzaria

Boulervard Steak House

Brooklyn Burguer

The Cookiery

A Fábrica

Boteko do Tico

Brasinha Espetinhos

Claudia Pescados

Rancho Scherreier

Parada do Espetinho

Gelateria da Meri

Wensky Beer

Savana Lazer e Diversão

Edição n.º 1404