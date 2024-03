Curiosidade: Você sabia que os tênis possuem um prazo de validade?

Você sabia que o nosso tênis tem uma data de validade? É isso mesmo! Não são apenas os alimentos que vencem, inúmeras coisas de nosso dia-a-dia não são feitas para o uso indiscriminado, mas para nos servirem por um período limitado de tempo. O tênis, por exemplo, também foi feito para ser descartado depois do tempo limite de uso. No caso dos tênis de corrida, o maior problema é o desgaste do poder de amortecimento. Quando o tênis fica velho, pode sobrecarregar as articulações durante os movimentos da caminhada ou da corrida.

A especialista lembra que é preciso observar se o seu calçado está com as bordas muito gastas, porque talvez este seja o momento de realizar a substituição. Isso porque correr e andar com os calçados com apoio menor pode causar diminuição da absorção do impacto, além de uma distribuição desigual de carga, podendo assim sobrecarregar os tornozelos e joelhos. “Então se a pessoa notar um desgaste muito rápido e acentuado, que cause dores ou desconforto durante as atividades diárias e exercício físico, é recomendado uma consulta com o especialista. É possível a confecção de sapatos e palmilhas adequadas para cada pé”, orienta.

Dra Amanda frisa que com o auxílio de exames complementares e equipamentos que medem os pontos de maior pressão na região plantar, a confecção de palmilhas tem ficado cada vez mais acurada. “Hoje temos uma variedade enorme de esportes que estão cada vez mais acessíveis. É sempre importante o sapato adequado de acordo com a atividade. Avaliar sempre o tipo de revestimento das ruas e quadras, avaliar o impacto e não esquecer de avaliar o formato do pé”.

Serviço

